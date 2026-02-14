Rosen Tantau Preis
Theurer Trucks 2GO Youngster Cup - 2. Qualifikation
Nr. 11 Internationale Springprüfung / against the clock (1,40 -1,45 m) für 7-8-jährige Pferde
Beginn: 14.02.2026 12:15 Uhr
|#
|KNR
|Pferd
|Reiter / Reiterin
|Fehler
|Zeit
|1.
|212
|Chadera Rouge PS
S \ OS \ BAY \ 2018 \ Chacoon Blue x Champs Elysees \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Michaels & Beerbaum GmbH
|
FIN
|Jone Illi
FIN
|375,00 EUR
|0.00
|49.14
|2.
|206
|Atlanta S Z
S \ Z.Rpf \ B \ 2018 \ Aganix du Seigneur x Emerald van het Ruytershof \ Z: HS Sportpferde GmbH, \ B: HS Sportpferde GmbH,
|
GER
|Max Merschformann
RV Osterwick e.V.
|300,00 EUR
|0.00
|50.58
|3.
|222
|Daiquiri Z 2
W \ Z.Rpf \ DB \ 2018 \ Dominator Z x Padinus \ Z: Behring,Susanne \ B: Behring,Susanne,Goessing,Lutz
|
GER
|Tim Rieskamp-Goedeking
RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V.
|225,00 EUR
|0.00
|51.11
|4.
|228
|FRH Cheers to life LA
S \ Hann \ B \ 2019 \ Checkter x El Bundy I \ Z: Aalto,Lotta Helmiina \ B: Alpers-Janke,Ute,Alpers-Janke,Anne
|
GER
|Josch Löhden
RV Zeven u.U.e.V.
|150,00 EUR
|0.00
|52.13
|5.
|255
|Nala van de Zietfort
S \ AESRpf \ BAY \ 2018 \ El Barone 111 Z x Lord Z \ Z: Hippisch Centrum Bommelerwaa \ B: Marcel Smits
|
NED
|Tom Schellekens
NED
|120,00 EUR
|0.00
|53.03
|6.
|215
|Casablanca AWZ
S \ Meckl. \ B \ 2018 \ Calido's Son x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Zipperle,Wolfgang
|
GER
|Felix Haßmann
Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.
|90,00 EUR
|0.00
|54.80
|7.
|239
|Sagan 15
W \ BWP \ DB \ 2018 \ Bisquet Balou vd Mispelaere (B x Darco \ Z: Arnaud & Jozef Moors, \ B: Bin Drai Stables,
|
GER
|Nisse Lüneburg
RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.
|60,00 EUR
|0.00
|55.34
|8.
|221
|Dior EP
W \ Holst \ SCHI \ 2018 \ Diamant de Semilly x Corrado I \ Z: Meyer,Friedrich \ B: Euro Power S.á.r.l.,
|
GER
|Maurice Tebbel
RFV Emsbüren e.V.
|45,00 EUR
|0.00
|56.08
|9.
|264
|Mr. Million
W \ Holst \ B \ 2019 \ Million Dollar (Million Dollar x Cash and Carry \ Z: Carstensen,Jörg \ B: Hengststation Sollwitt GbR,
|
GER
|Teike Friedrichsen
RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf
|45,00 EUR
|0.00
|56.55
|10.
|261
|Kasai 5
W \ Westf \ B \ 2019 \ Karajan x Captain Fire \ Z: Schulze Schleithoff,Franz Josef \ B: Schulze Schleithoff,Franz Josef,Ronne,Holger
|
GER
|Philipp Schulze Topphoff
RFV Roxel e.V.
|30,00 EUR
|0.00
|57.70
|11.
|238
|Quick Cornet
W \ Holst \ BAY \ 2018 \ Quick Star x Cornet Obolensky \ Z: Tjeert Rijkens \ B: Philine Widmayer
|
JPN
|Takashi Haase Shibayama
JPN
|30,00 EUR
|0.00
|58.07
|12.
|216
|Castanie K
S \ Hann \ B \ 2018 \ Casallco x Federweisser \ Z: ZG Kruse, \ B: Weber,Renate
|
GER
|Paula de Boer-Schwarz
Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V.
|15,00 EUR
|0.00
|58.51
|13.
|220
|Conlantum U.P.
W \ Holst \ B \ 2018 \ Conditus x Quantum \ Z: Harder,Jörg \ B: U.P. Sporthorses GmbH,
|
GER
|Michael Grimm
RV Concordia a.d.Miele e.V.
|15,00 EUR
|0.00
|58.78
|Total = 1.500,00 EUR
|Nicht platzierte Teilnehmer
|14.
|232
|Impala Du Lozon
H \ SF \ BAY \ 2018 \ Balou du Rouet x Kannan \ Z: Vignaud \ B: Monika Dulczewska
|
NED
|Jody Van Gerwen
NED
|0.00
|58.81
|15.
|230
|Kasanova de' Olympic
W \ DSP \ B \ 2018 \ Kasanova de la Pomme x Captain Olympic \ Z: Voigt,Holger \ B: Fritsch,Maximilian
|
GER
|Sören Suppert
RV St. Georg Vorwerk e.V.
|1.00
|60.30
|16.
|263
|Diacorvel
W \ Westf \ F \ 2019 \ Diamant de Semilly x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Venschott,Guido \ B: Venschott,Guido
|
GER
|Hans-Thorben Rüder
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
|2.00
|61.17
|17.
|214
|Cool Jazz
W \ Holst \ BAY \ 2018 \ Catover x \ Z: \ B: Katerina Brozova
|
NED
|Arne van Heel
NED
|2.00
|61.20
|18.
|229
|G.Nuriel Z
W \ Z.Rpf \ DF \ 2018 \ Ganzelot x Furiel \ Z: Smolders,A.J. \ B: Renzel,Elke
|
GER
|Lina Renzel
Ländl.ZRFV Marl e.V.
|2.00
|61.28
|19.
|231
|HT Concetta
S \ DWB \ HB \ 2018 \ Colman x Uriko \ Z: Hans C.- Toft \ B: Hans C. Toft
|
SUI
|Andreas Erni
SUI
|2.00
|61.37
|20.
|217
|Casuarina RL
S \ Holst \ SCHI \ 2018 \ Clarimo x Hermes D'Authieux AA \ Z: Lüneburg,Rasmus \ B: Lüneburg,Rasmus
|
GER
|Rasmus Lüneburg
RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.
|2.00
|61.59
|21.
|208
|Emir Z
W \ Z.Rpf \ BAY \ 2019 \ Emerald van 't Ruytershof x Royal Bravour L \ Z: Max Verheij \ B: Mike van Olst / Max Verheij
|
BEL
|Mike Van Olst
BEL
|3.00
|62.45
|22.
|250
|Macgyver 5
W \ Holst \ SCHI \ 2018 \ Million Dollar x Colman \ Z: Manfred Nissen \ B: Manfred Nissen
|
GER
|Hannes Ahlmann
RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV
|4.00
|51.01
|23.
|247
|Vigado
H \ Holst \ DF \ 2018 \ Vigo D'Arsouilles x Quo Vados I \ Z: Witt Pferdezucht GbR, \ B: Holsteiner Verband Hengsthaltungs G
|
GER
|Lucas Wenz
RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.
|4.00
|51.81
|24.
|227
|Euphoria 15
S \ Hann \ B \ 2018 \ Eldorado van de Zeshoek x Contendro I \ Z: Brüning,Hannes \ B: Köhlbrandt, Hinerk u.Jörgen,
|
GER
|Tobias Schwarz
RV Oldenburger Münsterland e.V.
|4.00
|52.14
|25.
|240
|Cawamia
S \ OS \ DB \ 2019 \ Comthago VDL x Lordanos \ Z: Ramsbrock,Heinrich \ B: Simons,Udo
|
GER
|Tom Schewe
Minden-Lübbecker RSG e.V.
|4.00
|53.26
|26.
|219
|Coachella 16
S \ OS \ SCHI \ 2019 \ Checkter x Toulon \ Z: Stevens,Erich \ B: Stevens,Mario
|
GER
|Mario Stevens
RUFV Lastrup e.V.
|4.00
|55.11
|27.
|210
|Bento 266
W \ DSP \ B \ 2018 \ Brantzau x Corea \ Z: Kölz,Michael \ B: Kölz,Michael
|
GER
|Michael Kölz
PSV Leisnig e. V.
|4.00
|55.34
|28.
|242
|Tailormade Choupette
S \ OS \ B \ 2018 \ Chacoon Blue x Glock's London \ Z: Tailormade Horses Aps, \ B: Tailormade Horses Aps,
|
DEN
|Soren Pedersen
DEN
|4.00
|55.38
|29.
|224
|Dinesso
W \ Holst \ B \ 2018 \ Dinken x Carthago \ Z: Storm,Susanne \ B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG,
|
GER
|Simon Heineke
RFV Stall Moorhof e.V.
|4.00
|56.30
|30.
|116
|Coldplay Z
W \ Z.Rpf \ BAY \ 2018 \ Comilfo Plus Z x Candillo Z \ Z: Hoogenboom \ B: Corien & Freek Hoogenboom
|
NED
|Pim Mulder
NED
|4.00
|56.56
|31.
|218
|Deadpool S
W \ OS \ B \ 2019 \ Diamant de Semilly x Comme il faut NRW \ Z: Wiesmann-Benning,Bernhard \ B: Schultz, Gordon
|
GER
|Clara Blau
RUFV Rulle
|4.00
|56.90
|32.
|213
|Chavaros II
H \ Holst \ GREY \ 2019 \ Charleston x Con Air 7 \ Z: Reimer Detlef Hennings \ B: Maas J. Hell GmbH
|
SWE
|Rolf-Göran Bengtsson
SWE
|4.00
|56.91
|33.
|237
|Oxana
S \ KWPN \ BAY \ 2019 \ Highway TN x Vingino \ Z: G.J.Jacobs \ B: Willem Greve Sportpaarden B.v.
|
NED
|Willem Greve
NED
|4.00
|58.22
|34.
|223
|Dammi Domina
S \ Holst \ DB \ 2019 \ Dinken x Quintero \ Z: Tiemann,Uwe \ B: Bockmann,Ronja
|
GER
|Jan Meves
RuFV Nutteln u.U. eV
|4.00
|58.35
|35.
|225
|Wanskjaers Iowa
S \ Holst \ DF \ 2018 \ I'm Special de Muze x Cormint \ Z: Christiansen,Rainer \ B: Hengststation Sollwitt GbR,
|
GER
|Tjade Carstensen
RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf
|4.00
|58.55
|36.
|234
|Livien T&L Z
W \ Z.Rpf \ BAY \ 2018 \ Lavallino ter Klomp x Toulon \ Z: T&L NV \ B: Henny Dubrul
|
COL
|Nicolas Toro
COL
|4.00
|58.96
|37.
|243
|Twingo 14
W \ Holst \ SCHI \ 2019 \ Twilight (Top Gun Z) x Hermes de Lux \ Z: Hallden,Susanna \ B: Stall Tjeert Rijkens,
|
GER
|Janine Rijkens
RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.
|5.00
|60.08
|38.
|241
|Summer ter Leydonck
H \ BWP \ F \ 2018 \ Bamako de Muze x Nabab de Reve \ Z: \ B: South Corner Europe BV,
|
GER
|Björn Nagel
TRSG Holstenhalle Neumünster e.V.
|5.00
|60.96
|39.
|252
|Lykon
H \ Holst \ B \ 2019 \ Livello x Quirado \ Z: Wieck,Leonhard \ B: Walser,Bastian Philipp
|
GER
|Bastian Philipp Walser
RuFV Neuengörs u. Umg. e.V.
|6.00
|61.16
|40.
|257
|Chupalino
W \ Holst \ SCHI \ 2018 \ Clarimo x Caretino \ Z: Sievers,Harm \ B: Sievers,Harm
|
GER
|Rebecca-Juana Gerken
RuFV Husberg u.Umg.e.V.
|6.00
|61.52
|41.
|226
|Everest U.P.
W \ NWB \ SCHI \ 2018 \ Emerald van het Ruytershof x Cardento \ Z: \ B: U.P. Sporthorses GmbH,
|
GER
|Johanna Kühl
RuFV Neuengörs u. Umg. e.V.
|7.00
|62.81
|42.
|207
|Bert 74
W \ Holst \ F \ 2018 \ Brantzau x Casquetto \ Z: Ritters,Jens \ B: Köhlbrandt,Hinerk
|
GER
|Tomma Thiesen
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.
|8.00
|54.76
|43.
|245
|Ullala B
S \ Westf \ BAY \ 2018 \ United Touch S x Carinjo \ Z: Rita Brokamp \ B: Rita Brokamp
|
FRA
|Yann Chartier Capitaine
FRA
|8.00
|57.63
|44.
|251
|Dolittle 32
W \ Holst \ BAY \ 2019 \ Diamant de Semilly x F-One USA \ Z: Witt Pferdezucht GbR \ B: Witt Pferdezucht GbR
|
GER
|Marten Witt
RV Frisia e.V. Friedrichskoog
|8.00
|63.83
|45.
|236
|Nibbit
W \ KWPN \ BAY \ 2018 \ Highway TN x VerdiTN \ Z: A.J.W. Smit \ B: SH Sporthorses
|
NED
|Marriet Smit- Hoekstra
NED
|10.00
|61.76
|46.
|244
|Twistano
W \ Westf \ F \ 2018 \ Twister de la Pomme x Cartani \ Z: Eckler,Andrea \ B: Hilmar Meyer Sportpferde GmbH,Matthes,Lilly
|
GER
|Hilmar Meyer
RV Der Montagsclub e.V.
|11.00
|62.57
|47.
|233
|Karaskaria
S \ DSP \ DB \ 2019 \ Karajan x Askari \ Z: Knöbel,Katja \ B: Baurand,Emile,Baurand,Stella
|
GER
|Emile Baurand
PSG Schweizer Hof e.V.
|11.00
|62.85
|48.
|246
|Untouched RV Z
H \ Z.Rpf \ GREY \ 2018 \ Untouchable 27 x San Patrignano Cassini \ Z: Stoeterij Renken \ B: Hilmar Meyer
|
FIN
|Annina Nordström
FIN
|14.00
|65.61
|Geldpreis
|1.500,00 EUR
|Richter
|Kerstin Weber (CZE)
Stephan Hellwig
Radovan Salek