Rosen Tantau Preis
Theurer Trucks 2GO Youngster Cup - 2. Qualifikation

Nr. 11 Internationale Springprüfung / against the clock (1,40 -1,45 m) für 7-8-jährige Pferde

Beginn: 14.02.2026 12:15 Uhr

# KNR Pferd Reiter / Reiterin FehlerZeit
1. 212 Chadera Rouge PS
S \ OS \ BAY \ 2018 \ Chacoon Blue x Champs Elysees \ Z: Gestüt Lewitz \ B: Michaels & Beerbaum GmbH
 
FIN
 Jone Illi
FIN		 375,00 EUR 0.0049.14
2. 206 Atlanta S Z
S \ Z.Rpf \ B \ 2018 \ Aganix du Seigneur x Emerald van het Ruytershof \ Z: HS Sportpferde GmbH, \ B: HS Sportpferde GmbH,
 
GER
 Max Merschformann
RV Osterwick e.V.		 300,00 EUR 0.0050.58
3. 222 Daiquiri Z 2
W \ Z.Rpf \ DB \ 2018 \ Dominator Z x Padinus \ Z: Behring,Susanne \ B: Behring,Susanne,Goessing,Lutz
 
GER
 Tim Rieskamp-Goedeking
RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte e.V.		 225,00 EUR 0.0051.11
4. 228 FRH Cheers to life LA
S \ Hann \ B \ 2019 \ Checkter x El Bundy I \ Z: Aalto,Lotta Helmiina \ B: Alpers-Janke,Ute,Alpers-Janke,Anne
 
GER
 Josch Löhden
RV Zeven u.U.e.V.		 150,00 EUR 0.0052.13
5. 255 Nala van de Zietfort
S \ AESRpf \ BAY \ 2018 \ El Barone 111 Z x Lord Z \ Z: Hippisch Centrum Bommelerwaa \ B: Marcel Smits
 
NED
 Tom Schellekens
NED		 120,00 EUR 0.0053.03
6. 215 Casablanca AWZ
S \ Meckl. \ B \ 2018 \ Calido's Son x Chacco-Blue \ Z: Gestüt Lewitz, \ B: Zipperle,Wolfgang
 
GER
 Felix Haßmann
Zucht-,Reit u. Fahrverein Lienen e.		 90,00 EUR 0.0054.80
7. 239 Sagan 15
W \ BWP \ DB \ 2018 \ Bisquet Balou vd Mispelaere (B x Darco \ Z: Arnaud & Jozef Moors, \ B: Bin Drai Stables,
 
GER
 Nisse Lüneburg
RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.		 60,00 EUR 0.0055.34
8. 221 Dior EP
W \ Holst \ SCHI \ 2018 \ Diamant de Semilly x Corrado I \ Z: Meyer,Friedrich \ B: Euro Power S.á.r.l.,
 
GER
 Maurice Tebbel
RFV Emsbüren e.V.		 45,00 EUR 0.0056.08
9. 264 Mr. Million
W \ Holst \ B \ 2019 \ Million Dollar (Million Dollar x Cash and Carry \ Z: Carstensen,Jörg \ B: Hengststation Sollwitt GbR,
 
GER
 Teike Friedrichsen
RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf		 45,00 EUR 0.0056.55
10. 261 Kasai 5
W \ Westf \ B \ 2019 \ Karajan x Captain Fire \ Z: Schulze Schleithoff,Franz Josef \ B: Schulze Schleithoff,Franz Josef,Ronne,Holger
 
GER
 Philipp Schulze Topphoff
RFV Roxel e.V.		 30,00 EUR 0.0057.70
11. 238 Quick Cornet
W \ Holst \ BAY \ 2018 \ Quick Star x Cornet Obolensky \ Z: Tjeert Rijkens \ B: Philine Widmayer
 
JPN
 Takashi Haase Shibayama
JPN		 30,00 EUR 0.0058.07
12. 216 Castanie K
S \ Hann \ B \ 2018 \ Casallco x Federweisser \ Z: ZG Kruse, \ B: Weber,Renate
 
GER
 Paula de Boer-Schwarz
Garstedt-Ochsenzoller RuFV e.V.		 15,00 EUR 0.0058.51
13. 220 Conlantum U.P.
W \ Holst \ B \ 2018 \ Conditus x Quantum \ Z: Harder,Jörg \ B: U.P. Sporthorses GmbH,
 
GER
 Michael Grimm
RV Concordia a.d.Miele e.V.		 15,00 EUR 0.0058.78
Total = 1.500,00 EUR
Nicht platzierte Teilnehmer
14. 232 Impala Du Lozon
H \ SF \ BAY \ 2018 \ Balou du Rouet x Kannan \ Z: Vignaud \ B: Monika Dulczewska
 
NED
 Jody Van Gerwen
NED		 0.0058.81
15. 230 Kasanova de' Olympic
W \ DSP \ B \ 2018 \ Kasanova de la Pomme x Captain Olympic \ Z: Voigt,Holger \ B: Fritsch,Maximilian
 
GER
 Sören Suppert
RV St. Georg Vorwerk e.V.		 1.0060.30
16. 263 Diacorvel
W \ Westf \ F \ 2019 \ Diamant de Semilly x Cornet Obolensky (ex: Windows \ Z: Venschott,Guido \ B: Venschott,Guido
 
GER
 Hans-Thorben Rüder
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.		 2.0061.17
17. 214 Cool Jazz
W \ Holst \ BAY \ 2018 \ Catover x \ Z: \ B: Katerina Brozova
 
NED
 Arne van Heel
NED		 2.0061.20
18. 229 G.Nuriel Z
W \ Z.Rpf \ DF \ 2018 \ Ganzelot x Furiel \ Z: Smolders,A.J. \ B: Renzel,Elke
 
GER
 Lina Renzel
Ländl.ZRFV Marl e.V.		 2.0061.28
19. 231 HT Concetta
S \ DWB \ HB \ 2018 \ Colman x Uriko \ Z: Hans C.- Toft \ B: Hans C. Toft
 
SUI
 Andreas Erni
SUI		 2.0061.37
20. 217 Casuarina RL
S \ Holst \ SCHI \ 2018 \ Clarimo x Hermes D'Authieux AA \ Z: Lüneburg,Rasmus \ B: Lüneburg,Rasmus
 
GER
 Rasmus Lüneburg
RFV Uetersen u.U.von 1924 e.V.		 2.0061.59
21. 208 Emir Z
W \ Z.Rpf \ BAY \ 2019 \ Emerald van 't Ruytershof x Royal Bravour L \ Z: Max Verheij \ B: Mike van Olst / Max Verheij
 
BEL
 Mike Van Olst
BEL		 3.0062.45
22. 250 Macgyver 5
W \ Holst \ SCHI \ 2018 \ Million Dollar x Colman \ Z: Manfred Nissen \ B: Manfred Nissen
 
GER
 Hannes Ahlmann
RuFV Hanerau-Hademarschen u.Umg.eV		 4.0051.01
23. 247 Vigado
H \ Holst \ DF \ 2018 \ Vigo D'Arsouilles x Quo Vados I \ Z: Witt Pferdezucht GbR, \ B: Holsteiner Verband Hengsthaltungs G
 
GER
 Lucas Wenz
RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.		 4.0051.81
24. 227 Euphoria 15
S \ Hann \ B \ 2018 \ Eldorado van de Zeshoek x Contendro I \ Z: Brüning,Hannes \ B: Köhlbrandt, Hinerk u.Jörgen,
 
GER
 Tobias Schwarz
RV Oldenburger Münsterland e.V.		 4.0052.14
25. 240 Cawamia
S \ OS \ DB \ 2019 \ Comthago VDL x Lordanos \ Z: Ramsbrock,Heinrich \ B: Simons,Udo
 
GER
 Tom Schewe
Minden-Lübbecker RSG e.V.		 4.0053.26
26. 219 Coachella 16
S \ OS \ SCHI \ 2019 \ Checkter x Toulon \ Z: Stevens,Erich \ B: Stevens,Mario
 
GER
 Mario Stevens
RUFV Lastrup e.V.		 4.0055.11
27. 210 Bento 266
W \ DSP \ B \ 2018 \ Brantzau x Corea \ Z: Kölz,Michael \ B: Kölz,Michael
 
GER
 Michael Kölz
PSV Leisnig e. V.		 4.0055.34
28. 242 Tailormade Choupette
S \ OS \ B \ 2018 \ Chacoon Blue x Glock's London \ Z: Tailormade Horses Aps, \ B: Tailormade Horses Aps,
 
DEN
 Soren Pedersen
DEN		 4.0055.38
29. 224 Dinesso
W \ Holst \ B \ 2018 \ Dinken x Carthago \ Z: Storm,Susanne \ B: Stall Moorhof GmbH & Co.KG,
 
GER
 Simon Heineke
RFV Stall Moorhof e.V.		 4.0056.30
30. 116 Coldplay Z
W \ Z.Rpf \ BAY \ 2018 \ Comilfo Plus Z x Candillo Z \ Z: Hoogenboom \ B: Corien & Freek Hoogenboom
 
NED
 Pim Mulder
NED		 4.0056.56
31. 218 Deadpool S
W \ OS \ B \ 2019 \ Diamant de Semilly x Comme il faut NRW \ Z: Wiesmann-Benning,Bernhard \ B: Schultz, Gordon
 
GER
 Clara Blau
RUFV Rulle		 4.0056.90
32. 213 Chavaros II
H \ Holst \ GREY \ 2019 \ Charleston x Con Air 7 \ Z: Reimer Detlef Hennings \ B: Maas J. Hell GmbH
 
SWE
 Rolf-Göran Bengtsson
SWE		 4.0056.91
33. 237 Oxana
S \ KWPN \ BAY \ 2019 \ Highway TN x Vingino \ Z: G.J.Jacobs \ B: Willem Greve Sportpaarden B.v.
 
NED
 Willem Greve
NED		 4.0058.22
34. 223 Dammi Domina
S \ Holst \ DB \ 2019 \ Dinken x Quintero \ Z: Tiemann,Uwe \ B: Bockmann,Ronja
 
GER
 Jan Meves
RuFV Nutteln u.U. eV		 4.0058.35
35. 225 Wanskjaers Iowa
S \ Holst \ DF \ 2018 \ I'm Special de Muze x Cormint \ Z: Christiansen,Rainer \ B: Hengststation Sollwitt GbR,
 
GER
 Tjade Carstensen
RuFV Obere Arlau Sitz Behrendorf		 4.0058.55
36. 234 Livien T&L Z
W \ Z.Rpf \ BAY \ 2018 \ Lavallino ter Klomp x Toulon \ Z: T&L NV \ B: Henny Dubrul
 
COL
 Nicolas Toro
COL		 4.0058.96
37. 243 Twingo 14
W \ Holst \ SCHI \ 2019 \ Twilight (Top Gun Z) x Hermes de Lux \ Z: Hallden,Susanna \ B: Stall Tjeert Rijkens,
 
GER
 Janine Rijkens
RuFV von Elmshorn u.Umg. e.V.		 5.0060.08
38. 241 Summer ter Leydonck
H \ BWP \ F \ 2018 \ Bamako de Muze x Nabab de Reve \ Z: \ B: South Corner Europe BV,
 
GER
 Björn Nagel
TRSG Holstenhalle Neumünster e.V.		 5.0060.96
39. 252 Lykon
H \ Holst \ B \ 2019 \ Livello x Quirado \ Z: Wieck,Leonhard \ B: Walser,Bastian Philipp
 
GER
 Bastian Philipp Walser
RuFV Neuengörs u. Umg. e.V.		 6.0061.16
40. 257 Chupalino
W \ Holst \ SCHI \ 2018 \ Clarimo x Caretino \ Z: Sievers,Harm \ B: Sievers,Harm
 
GER
 Rebecca-Juana Gerken
RuFV Husberg u.Umg.e.V.		 6.0061.52
41. 226 Everest U.P.
W \ NWB \ SCHI \ 2018 \ Emerald van het Ruytershof x Cardento \ Z: \ B: U.P. Sporthorses GmbH,
 
GER
 Johanna Kühl
RuFV Neuengörs u. Umg. e.V.		 7.0062.81
42. 207 Bert 74
W \ Holst \ F \ 2018 \ Brantzau x Casquetto \ Z: Ritters,Jens \ B: Köhlbrandt,Hinerk
 
GER
 Tomma Thiesen
Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.		 8.0054.76
43. 245 Ullala B
S \ Westf \ BAY \ 2018 \ United Touch S x Carinjo \ Z: Rita Brokamp \ B: Rita Brokamp
 
FRA
 Yann Chartier Capitaine
FRA		 8.0057.63
44. 251 Dolittle 32
W \ Holst \ BAY \ 2019 \ Diamant de Semilly x F-One USA \ Z: Witt Pferdezucht GbR \ B: Witt Pferdezucht GbR
 
GER
 Marten Witt
RV Frisia e.V. Friedrichskoog		 8.0063.83
45. 236 Nibbit
W \ KWPN \ BAY \ 2018 \ Highway TN x VerdiTN \ Z: A.J.W. Smit \ B: SH Sporthorses
 
NED
 Marriet Smit- Hoekstra
NED		 10.0061.76
46. 244 Twistano
W \ Westf \ F \ 2018 \ Twister de la Pomme x Cartani \ Z: Eckler,Andrea \ B: Hilmar Meyer Sportpferde GmbH,Matthes,Lilly
 
GER
 Hilmar Meyer
RV Der Montagsclub e.V.		 11.0062.57
47. 233 Karaskaria
S \ DSP \ DB \ 2019 \ Karajan x Askari \ Z: Knöbel,Katja \ B: Baurand,Emile,Baurand,Stella
 
GER
 Emile Baurand
PSG Schweizer Hof e.V.		 11.0062.85
48. 246 Untouched RV Z
H \ Z.Rpf \ GREY \ 2018 \ Untouchable 27 x San Patrignano Cassini \ Z: Stoeterij Renken \ B: Hilmar Meyer
 
FIN
 Annina Nordström
FIN		 14.0065.61


Geldpreis1.500,00 EUR
RichterKerstin Weber (CZE)
Stephan Hellwig
Radovan Salek